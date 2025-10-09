بداخلها السائق.. قطار يسحل سيارة على القضبان في بغداد - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة التاجي شمالي بغداد حادثًا مروعًا بعد اصطدام قطار بسيارة أثناء محاولتها عبور سكة الحديد في توقيت خاطئ، ما أدى إلى سحل السيارة لمسافة طويلة وسط مشهد صادم وثقته مقاطع فيديو متداولة.

اضافة اعلان



ورغم محاولة سائق القطار التوقف بشكل عاجل، إلا أن طبيعة مكابح القطارات حالت دون ذلك. وبحسب شهود عيان، كان سائق السيارة داخلها وقت الحادث، ولم يتمكن من الخروج في اللحظة الحرجة.



فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية هرعت إلى المكان فورًا، وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وحجم الخسائر البشرية والمادية.

View this post on Instagram A post shared by 964عربي (@964arabic)

24