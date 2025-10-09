بداخلها السائق.. قطار يسحل سيارة على القضبان في بغداد - فيديو

ورغم محاولة سائق القطار التوقف بشكل عاجل، إلا أن طبيعة مكابح القطارات حالت دون ذلك. وبحسب شهود عيان، كان سائق السيارة داخلها وقت الحادث، ولم يتمكن من الخروج في اللحظة الحرجة.
فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية هرعت إلى المكان فورًا، وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وحجم الخسائر البشرية والمادية.
