الخميس 2025-10-09 10:22 ص
 

بداخلها السائق.. قطار يسحل سيارة على القضبان في بغداد - فيديو

5ف
لقطات من الحادث
 
الخميس، 09-10-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت منطقة التاجي شمالي بغداد حادثًا مروعًا بعد اصطدام قطار بسيارة أثناء محاولتها عبور سكة الحديد في توقيت خاطئ، ما أدى إلى سحل السيارة لمسافة طويلة وسط مشهد صادم وثقته مقاطع فيديو متداولة.

اضافة اعلان


ورغم محاولة سائق القطار التوقف بشكل عاجل، إلا أن طبيعة مكابح القطارات حالت دون ذلك. وبحسب شهود عيان، كان سائق السيارة داخلها وقت الحادث، ولم يتمكن من الخروج في اللحظة الحرجة.


فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية هرعت إلى المكان فورًا، وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وحجم الخسائر البشرية والمادية.

 

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5غ

فيديو الوكيل قلوب الأردنيين تحتفل مع أهل غزة

الذهب

اقتصاد محلي عاجل انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة

عربي ودولي عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة

5ف

منوعات بداخلها السائق.. قطار يسحل سيارة على القضبان في بغداد - فيديو

غات

فيديو الوكيل سلامٌ على غزة.. سلامٌ على المدينة التي تئنّ ولا تُكسر

العالم الأردني عمر ياغي

أخبار محلية تفاصيل مؤثرة.. قصة كفاح العالم الأردني عمر ياغي الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عباس يرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة