ختم الجوازات ببصمة الوجه.. كيف يعمل النظام الأوروبي الجديد وما فوائده؟

الوكيل الإخباري- يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 12 أكتوبر الجاري، تطبيق نظام الدخول والخروج (EES)، الذي يُستبدل فيه ختم الجواز التقليدي بوسائل بيومترية تشمل بصمات الأصابع وصور الوجه.

يهدف النظام إلى تسريع إجراءات عبور الحدود وتحسين تتبع مدة إقامة المسافرين من خارج منطقة شنغن، بمن فيهم البريطانيون، حيث يتم تسجيل بياناتهم رقميًا، وتُحفظ لمدة 3 سنوات أو حتى انتهاء صلاحية الجواز.



يشمل النظام 29 دولة أوروبية، باستثناء أيرلندا وقبرص اللتين ستواصلان العمل بالطريقة اليدوية. وسيُطبق تدريجيًا حتى أبريل 2026 لتجنب الازدحام على المعابر.



يُسجَّل المسافرون عبر أكشاك إلكترونية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية، ولا يُطلب تقديم مستندات إضافية إلا في حالات محددة. ولا يتوجب على المسافرين من المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات مسبقة، إذ سيتم توجيههم عند الوصول.