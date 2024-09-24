اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الثلاثاء الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.

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وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور اجمل طويقات، أن دورة الألعاب الرياضية حققت أهدافها من خلال مشاركة مدارس الصم من مختلف مناطق المملكة عبر التنافس الإيجابي في البطولات.



وتوج مدير الرياضة المدرسية، أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش، الفائزين في البطولات الرياضية.