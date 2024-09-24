اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، نائب رئيس الاتحاد المدرسي الدكتور اجمل طويقات، أن دورة الألعاب الرياضية حققت أهدافها من خلال مشاركة مدارس الصم من مختلف مناطق المملكة عبر التنافس الإيجابي في البطولات.
وتوج مدير الرياضة المدرسية، أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش، الفائزين في البطولات الرياضية.
وفازت مديرية تربية ماركا بالمركز الأول من بطولة (خماسي كرة القدم - طلاب)، فيما حلت مديرية السلط بالمركز الثاني. وفي بطولة (خماسي القدم - طالبات)، فازت بالمركز الأول مديرية ماركا، وبالمركز الثاني مديرية الزرقاء الأولي، وفي بطولة (كرة الطاولة -طلاب) فازت مديرية ماركا بالمركز الأول، ومديرية الزرقاء الأولي، في المركز الثاني، وفي بطولة (كرة الطاولة -طالبات)، فازت بالمركز الأول مديرية الرصيفة، فيما حلت مديرة الزرقاء الأولي، في المركز الثاني، وفي بطولة (الريشة الطائرة -طلاب)، فازت مديرية اربد بالمركز الأول، وحلت مديرية الطفيلة، بالمركز الثاني، وفي بطولة (الريشة الطائرة -طالبات)، فازت مديرية الرصيفة بالمركز الأول، وحلت مديرية الزرقاء الأولي، ثانيا.
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