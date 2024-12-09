اختتام برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في 6 محافظات

الوكيل الإخباري- اختتم معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، برنامجا متخصصا في التربية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان "قافلة التربية الإعلامية"، الذي يهدف إلى بث الوعي بأهمية التربية الإعلامية، والحد من انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة.

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