اختتام برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في 6 محافظات

وأوضح المعهد في بيان، اليوم الاثنين، أن القافلة تعد استمرارا للقافلة الأولى التي شملت 6 محافظات، واستكملت في هذه المرحلة 6 محافظات أخرى، وتضمن برنامجها جلسات توعوية حول مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، ومهارات التحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.
-
أخبار متعلقة
-
مبادرة في العدسية لزراعة أشجار صديقة للبيئة
-
حوارية في جامعة مؤتة حول دور طلبة الجامعات في التنمية السياسية
-
"دروزة للأورام" في البشير يقدم 6008 جلسات علاج كيماوي العام الحالي
-
"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "مريم" الفلسطينية
-
بلدية السلط تقرر رفع أجور العاملين بالمياومة
-
اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني يناقش الأوضاع في سوريا
-
الأردن يشارك باجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد في القاهرة
-
النائب العام يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات