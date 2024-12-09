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اختتام برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في 6 محافظات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 09-12-2024 03:50 م

الوكيل الإخباري-    اختتم معهد الإعلام الأردني بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، برنامجا متخصصا في التربية الإعلامية والمعلوماتية بعنوان "قافلة التربية الإعلامية"، الذي يهدف إلى بث الوعي بأهمية التربية الإعلامية، والحد من انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة.

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وأوضح المعهد في بيان، اليوم الاثنين، أن القافلة تعد استمرارا للقافلة الأولى التي شملت 6 محافظات، واستكملت في هذه المرحلة 6 محافظات أخرى، وتضمن برنامجها جلسات توعوية حول مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، ومهارات التحقق من الأخبار الكاذبة والمضللة في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.

 
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