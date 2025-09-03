اختتام تمرين "أسود مؤتة/4" في جامعة مؤتة - الجناح العسكري

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات تمرين "أسود مؤتة/4"، في ميدان تدريب جامعة مؤتة/الجناح العسكري، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون العسكرية، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

وتضمن التمرين، الذي نفذه تلاميذ كليتي العلوم العسكرية والشرطية، سيناريوهات عملياتية تحاكي اقتحام وتطهير المناطق المبنية، وتنفيذ هجمات سريعة، ومهارات في النار والحركة، إضافة إلى الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستخدام قاذفات "آر بي جي"، والطائرات المسيرة بأنواعها الاستطلاعي والهجومي، والروبوت القتالي "دوغ".