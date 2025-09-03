اختتام تمرين "أسود مؤتة/4" في جامعة مؤتة - الجناح العسكري

وتضمن التمرين، الذي نفذه تلاميذ كليتي العلوم العسكرية والشرطية، سيناريوهات عملياتية تحاكي اقتحام وتطهير المناطق المبنية، وتنفيذ هجمات سريعة، ومهارات في النار والحركة، إضافة إلى الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستخدام قاذفات "آر بي جي"، والطائرات المسيرة بأنواعها الاستطلاعي والهجومي، والروبوت القتالي "دوغ".
وأشاد المفتش العام بالأداء الميداني المتميز للتلاميذ، مؤكدا أن ما قدم يعكس جودة البرامج التدريبية والتعليمية في الجامعة، وحرصها على إعداد ضباط قادرين على مواكبة متطلبات الميدان العسكري الحديث.
