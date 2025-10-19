كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية

05:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750500 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الأحد، برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية والمواطنة في الجامعات الأردنية رقم/3، بحضور مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه ومدير دائرة التعليم الجامعي. اضافة اعلان





ويأتي هذا البرنامج استكمالا لعدة برامج أكاديمية سيتم عقدها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تحقيقا للرؤى الملكية السامية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في التواصل مع المؤسسات الوطنية.



ويهدف البرنامج إلى تأسيس اتصال منظم بين كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية والجامعات الحكومية والخاصة من خلال دائرة التعليم الجامعي لتناول قضايا الأمن الوطني الأردني الحالية والمستجدة والمستقبلية والقضايا ذات العلاقة في التفكير والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الدولة والأزمات الوطنية إضافة إلى محاولة استشراف المستقبل والقضايا المستقبلية الطارئة.



ويسعى البرنامج إلى تعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية والتمسك بالتاريخ وتعزيز مفاهيم المواطنة والتمسك بالهوية الوطنية من خلال محاضري العلوم العسكرية في الجامعات الحكومية والخاصة وتطوير مخرجات التعليم لخريجي الجامعات الأردنية لتخريج أجيال واعية بقضايا الوطن والأمة إضافة إلى تفعيل الدور الحيوي للعاملين في دائرة العلوم العسكرية في التعليم الجامعي وتعزيز الثقة والارتباط بالمؤسسات الوطنية.



وأكد آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية في كلمة له، أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز مفهوم الأمن الوطني وإيجاد تغذية راجعة من المشاركين يتم توظيفها بشكل يخدم الأهداف الوطنية، مستلهمين ذلك من الرؤى الملكية في أهمية تطوير مواردنا البشرية القائمة على العلم والتعلم والاستثمار في العنصر البشري.



وأضاف أن هذه الفئة من المحاضرين العاملين في دائرة التعليم الجامعي هي الأكثر تفاعلا مع الشباب الذين يمثلون ثروة الوطن ومستقبله، مؤكدا أهمية تسليحهم بالمعرفة وتوجيههم بالشكل الصحيح فيما يتعلق بالقضايا الوطنية وحمايتهم من التضليل الإعلامي عبر مختلف القنوات ووسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

