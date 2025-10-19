1.46 مليار دينار إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن

الوكيل الإخباري- بحث وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الأحد، مع سفير جمهورية الهند لدى الأردن مانيش تشوهان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن والهند، وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى توطيد الشراكات الدولية وتنويع مصادر الاستثمار.

وأكد الوزير أبو غزالة أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والهند تشهد نموًا متواصلًا في مجالات متعددة تشمل التعدين، والصناعات الكيماوية، والطاقة، والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تسعى إلى البناء على هذا الزخم من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات الهندية في المملكة واستكشاف فرص جديدة تحقق المصالح المشتركة للطرفين.



كما أكّد الوزير خلال اللقاء حرصه على زيادة الاستثمارات الهندية، خاصة في الصناعات التحويلية، نظرًا لأهميتها في تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية وارتباطها بالمواد الخام ودعم سلاسل الإنتاج المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وأوضح أبو غزالة أن الأردن يواصل العمل على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تحديث التشريعات وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، مؤكدًا ترحيب المملكة بالمستثمرين الهنود الراغبين في إقامة مشاريع نوعية في القطاعات الواعدة التي تتمتع المملكة فيها بميزات تنافسية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.



من جانبه، عبّر السفير تشوهان عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة التي تربطها بالأردن، مؤكدًا رغبة الهند في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات أعلى، لا سيما في ضوء الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.



وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن يبلغ نحو 1.46 مليار دينار أردني موزعة على 46 شركة هندية، تتركز في قطاعات التعدين والطاقة والصناعة، مع تطلع الجانبين إلى توسيع نطاق التعاون في مشاريع جديدة تعود بالنفع على الاقتصادين.