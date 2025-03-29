اختتام دورة تدريبية ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها باليرموك

الوكيل الإخباري- اختتمت جامعة اليرموك دورة المحادثة عن بعد لمجموعة من الطلبة في جامعة سانت لويس البلجيكية، ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، التي نظمها مركز اللغات بواقع 12 ساعة معتمدة.

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وقالت مديرة المركز الدكتورة رنا قنديل، إن جامعة اليرموك وتعزيزا لرسالة ومسؤولية الدولة الأردنية في تعليم ونشر اللغة العربية، فإنها تسعى من خلال هذا "البرنامج" إلى تعليم اللغة العربية وعقد الدورات الخاصة بذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية سواء أكانت العامة المكثفة من تسعة مستويات أو الدورات الخاصة للأفراد في اللغة العربية للناطقين بغيرها، لخدمة مصالح خاصة، ومحددة للطالب، إضافة إلى دورات للمجموعات الصغيرة في اللغة العربية "لأغراض خاصة" مصممة خصيصا لتناسب أهداف المتعلمين.



وأشارت قنديل إلى أن هذه الدورة اشتملت على جملة من المواضيع كالمناسبات الاجتماعية (العزاء، والفرح، والنجاح) والسوق والتسوق (الأطعمة، والمشروبات، والملابس،) وعادات وتقاليد الزفاف، وغيرها من المواضيع التي تحقق رؤية المركز في أن يكون مركزا أكاديميا متميزا محليا وإقليميا وعالميا، يساهم في تطوير نوعية التعليم والتدريب وفق أعلى المستويات العالمية.