اختتام دورة تدريبية ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها باليرموك

وقالت مديرة المركز الدكتورة رنا قنديل، إن جامعة اليرموك وتعزيزا لرسالة ومسؤولية الدولة الأردنية في تعليم ونشر اللغة العربية، فإنها تسعى من خلال هذا "البرنامج" إلى تعليم اللغة العربية وعقد الدورات الخاصة بذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية سواء أكانت العامة المكثفة من تسعة مستويات أو الدورات الخاصة للأفراد في اللغة العربية للناطقين بغيرها، لخدمة مصالح خاصة، ومحددة للطالب، إضافة إلى دورات للمجموعات الصغيرة في اللغة العربية "لأغراض خاصة" مصممة خصيصا لتناسب أهداف المتعلمين.
وأشارت قنديل إلى أن هذه الدورة اشتملت على جملة من المواضيع كالمناسبات الاجتماعية (العزاء، والفرح، والنجاح) والسوق والتسوق (الأطعمة، والمشروبات، والملابس،) وعادات وتقاليد الزفاف، وغيرها من المواضيع التي تحقق رؤية المركز في أن يكون مركزا أكاديميا متميزا محليا وإقليميا وعالميا، يساهم في تطوير نوعية التعليم والتدريب وفق أعلى المستويات العالمية.
يذكر أن جامعة اليرموك أطلقت في شهر تموز الماضي منصة أبسول APSOL لتعليم وتدريب اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بعد.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع قادة دول شقيقة بقرب حلول عيد الفطر
-
"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع
-
محمية غابات عجلون تستعد لاستقبال الزوار في العيد
-
وزارة السياحة والآثار تعلن عن تنظيم فعاليات في عيد الفطر
-
احتمالات أن يكون غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر في الأردن
-
أماكن تحري الهلال.. أيها سيكشف عن موعد العيد في الأردن؟
-
نقابة المهندسين الأردنيين توقع اتفاقية لتعزيز المهارات الرقمية في قطاع الهندسة
-
مجلس الخدمات في عجلون يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد