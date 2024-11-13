اختتام دورة تعريف الملحقين العسكريين بالدفاع والدبلوماسية

وقال آمر الكلية في كلمة له: "إن العلاقة بين القوات المسلحة الأردنية ومركز جنيف ليست جديدة، فهي علاقة شراكة منذ عام 2007، وهذه الدورة هي السادسة عشرة، حيث أنها تسهم في تعزيز القدرات المعرفية لدى المشاركين في مجالات كثيرة ومنها عمل الملحقين العسكريين وقضايا الأمن والدفاع والسياسة.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد
-
بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي
-
الحكومة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين
-
السفير الأردني في العراق يبحث تعزيز التعاون الأمني مع العراق
-
تخريج المشاركين في دورة "مبادئ طب الكوارث لأطباء المستقبل"باليرموك
-
"الهاشمية" تحقق إنجازا عالميا نوعيا بتسجيلها براءة اختراع لعلاج السرطان
-
وزير البيئة يدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأولويات المناخية
-
ورشة عمل لتعزيز حماية الموارد المائية في وادي الأردن