اختتام دورة تعريف الملحقين العسكريين بالدفاع والدبلوماسية

الوكيل الإخباري- اختتمت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، دورة تعريف الملحقين العسكريين بالدفاع والدبلوماسية، بالتعاون مع مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، بحضور السفيرة السويسرية، والسفير الأسترالي، وآمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه.

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