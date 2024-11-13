 
الأربعاء 2024-11-13 10:11 م
 

اختتام دورة تعريف الملحقين العسكريين بالدفاع والدبلوماسية

في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
الأربعاء، 13-11-2024 08:55 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، دورة تعريف الملحقين العسكريين بالدفاع والدبلوماسية، بالتعاون مع مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، بحضور السفيرة السويسرية، والسفير الأسترالي، وآمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه.

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وقال آمر الكلية في كلمة له: "إن العلاقة بين القوات المسلحة الأردنية ومركز جنيف ليست جديدة، فهي علاقة شراكة منذ عام 2007، وهذه الدورة هي السادسة عشرة، حيث أنها تسهم في تعزيز القدرات المعرفية لدى المشاركين في مجالات كثيرة ومنها عمل الملحقين العسكريين وقضايا الأمن والدفاع والسياسة.

 
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