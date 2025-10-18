السبت 2025-10-18 01:59 م
 

عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026

كارين رزق الله
 
السبت، 18-10-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الصحفي إيلي مرعب عبر منصة "إكس" عن عودة الثنائي كارين رزق الله ويورغو شلهوب إلى الشاشة من خلال مسلسل لبناني–سوري مشترك، من إنتاج شركة "مروى غروب" للمنتج مروان حداد، ويُعرض عبر شاشة MTV.

المسلسل مؤلف من 30 حلقة ومن كتابة كارين رزق الله، ويستند إلى قصة حقيقية ضمن إطار اجتماعي مشوّق، مع معالجة درامية مختلفة عن النمط التقليدي، بحسب مرعب .

 

