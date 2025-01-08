استئناف نقل ركاب السفريات بين الاردن وسوريا

الوكيل الإخباري- قال مصدر ان وزير الداخلية قرر السماح لسيارات السفريات الخارجيـة الاردنية والسـورية العودة إلى العمـل من خلال المنصة الإلكترونية بواقع ١٠٠ سيارة يوميا لكلا الطرفين شريطة عدم تحميل البضائع واقتصار العمل على نقل الركاب فقط.

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ويأتي القرار استمرارا لعمليـة تسهيل الاجراءات في مركز حدود نصيب السوري تحقيقا للغايات المرجوة في رفد الاقتصاد الوطني.



الى ذلك - اكد مسؤول بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، اليوم الاربعاء أن هناك توافقاً مع الأردن على السماح بالنقل البري للركاب بين البلدين.