الثلاثاء 2025-04-01 01:48 م
 

استبدال وتحديث وحدات الإنارة على طريق المطار

استمرار أعمال استبدال وتحديث وحدات الإنارة على طريق المطار
استمرار أعمال استبدال وتحديث وحدات الإنارة على طريق المطار
 
الثلاثاء، 01-04-2025 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرية الأمن العام، متابعة أعمال إعادة إنارة طريق المطار، للمنطقة من جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي وحتى منطقة الدوار الثامن، من خلال الكوادر الفنية المختصة في شركة الكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، أن أعمال الصيانة الجارية تشمل استبدال وحدات الإنارة وتحديث اللوحات الكهربائية وإعادة تأهيل الكوابل بهدف تحسين كفاءة الإنارة وضمان استدامتها.

وأوضح أن تنفيذ هذه الأعمال يتم وفق خطة مدروسة لضمان سرعة الإنجاز من دون التأثير على انسيابية الحركة المرورية، إذ تم تحديد ساعات العمل خلال الفترة الممتدة من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح، تفاديا لأي ازدحام أو تعطل لحركة السير خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأشاد السعايدة بالجهود المبذولة من قبل فرق الصيانة الفنية ومواصلة العمل على مدار الساعة لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة وتقديم خدمات كهربائية موثوقة وتعزز معايير الأمان على الطرق الحيوية.
 
gnews

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