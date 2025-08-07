الخميس 2025-08-07 10:46 ص
 

اصابات بحادث سير على طريق المفرق - الزرقاء

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الخميس، 07-08-2025 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع حادث تصادم على شارع المية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان متوسطتان، كما تم إغلاق حركة السير لحين رفع العوائق.اضافة اعلان


وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق - الزرقاء، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة.
 
 
