السبت 2025-09-27 07:32 م
 

اصابة 12 شخص اثر تسرب غاز (الامونيا) في مشغل تمور بالاغوار

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 27-09-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اصيب 12 شخص بضيق تنفس مساء اليوم اثر تسرب غاز (الامونيا) في مشغل تمور  في منطقة  الاغوار .

وتم اسعافهم الى مستشفى الشونة الجنوبية ومستشفى الاميرة ايمان ووصفت حالتهم بالمتوسطة وبوشرت التحقيقات . 

 
 
