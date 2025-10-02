الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للسرقة والطرد بعد فقدان إخوتها – صورة

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية شمس عن سلسلة أزمات مأساوية مرت بها مؤخرًا، بدأت بوفاة أشقائها الثلاثة، تلتها سرقة أموالها ومجوهراتها، ثم طردها من شقتها.

وقالت شمس إن أشخاصًا كانوا يعملون لديها استغلوا حالتها النفسية الصعبة وسرقوا ممتلكاتها، كما تم اختراق هاتفها وقتل كلبتها الخاصة، في حادث وصفته بالصادم. ورغم محاولتها التوصل للجناة عبر كاميرات المراقبة، لم تعثر على أي دليل يقودها إليهم.


وأضافت أن مأساتها تضاعفت بطردها من شقتها التي كانت تسكنها بنظام الإيجار القديم، بعد أن رفع نجل مالك العقار دعوى ضدها، مشيرة إلى أن محاميها تقاعس عن متابعة القضية، مما أدى إلى صدور حكم نهائي بطردها وتنفيذه، وسط تهديدات متكررة تلقتها خلال تلك الفترة.

 


