10 إصابات بانقلاب حافلة طلاب في عمان

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام أنه تم ضبط العديد من حالات السرعة المتهورة، وصلت إحداها إلى 218 كم/س.
من جانبه، قال الملازم الأول مصعب مريّات من إدارة السير إنه تم التعامل يوم أمس، في المفرق، مع سقوط طفل من الطابق الثاني.
كما تم التعامل مع حادث سير بين مركبتين في منطقة الياسمين، وقع بين مركبة متوقفة وحافلة نقل مشترك متحركة تحمل 10 أطفال من طلبة المدارس. ونتيجة لعدم إعطاء السائق الغيار المناسب، اصطدمت الحافلة بالمركبة المتوقفة، مما أدى إلى انقلابها وإصابة الطلاب العشرة بإصابات متوسطة.
