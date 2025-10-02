الخميس 2025-10-02 11:37 ص
 

10 إصابات بانقلاب حافلة طلاب في عمان

الخميس، 02-10-2025 08:58 ص
الوكيل الإخباري-    قال الملازم الأول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على طريق الكرك - عمّان نتج عنه خمس إصابات متوسطة، وإعاقة لحركة المرور على حرم الشارع العام.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام أنه تم ضبط العديد من حالات السرعة المتهورة، وصلت إحداها إلى 218 كم/س.

من جانبه، قال الملازم الأول مصعب مريّات من إدارة السير إنه تم التعامل يوم أمس، في المفرق، مع سقوط طفل من الطابق الثاني.

كما تم التعامل مع حادث سير بين مركبتين في منطقة الياسمين، وقع بين مركبة متوقفة وحافلة نقل مشترك متحركة تحمل 10 أطفال من طلبة المدارس. ونتيجة لعدم إعطاء السائق الغيار المناسب، اصطدمت الحافلة بالمركبة المتوقفة، مما أدى إلى انقلابها وإصابة الطلاب العشرة بإصابات متوسطة.
 
 
