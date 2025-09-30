الثلاثاء 2025-09-30 01:42 م
 

المستحقون لقرض الاسكان العسكري - أسماء

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالافراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 8/10/2025 للحصول على القرض.اضافة اعلان



أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 10 - 2025

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 10 - 2025
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

المرأة والجمال 5 تمارين لتمرين وتقوية الظهر للنساء فوق سن الأربعين

54

المرأة والجمال 6 أطعمة غنية بالماء لمكافحة جفاف البشرة

تع

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتأخير ظهور الشيب واستعادة حيوية الشعر

ع

المرأة والجمال روتين صباحي بسيط لبشرة مشرقة قبل الذهاب للعمل أو الجامعة

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار 90 قرشا للغرام.

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

عربي ودولي رئيس كولومبيا: ترامب شريك بجريمة الإبادة الجماعية في غزة

ب

طب وصحة عادة بسيطة قد تساعد على خفض ضغط الدم

56

طب وصحة ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟



 
 





الأكثر مشاهدة