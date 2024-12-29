اطلاق بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية الجديدة

وبين التلهوني أن بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات وهي خدمات الاستعلام،و خدمات الدعاوى الحقوقية ،وخدمات المحكمة الإدارية، وخدمات التنفيذ المدني ،وخدمات المحاكم، وخدمات الخبراء، وخدمة المساعدة القانونية،وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات الكاتب العدل بمجموع (46) خدمة، و(25) خدمة جديدة و(21) خدمة تم تحسينها.
وأضاف التلهوني أن الاصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتصف بمجموعة من الميزات التي من شأنها التسهيل على مستخدمي الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ومن أبرزها الدخول الموحد لكافة الفئات المستخدمة من خلال الرقم الوطني والتنقل بين الحسابات من خلال نفس الشاشة وحفظ الطلبات الغير مستكملة كمسودة للرجوع إليها وإمكانية استكمالها ولوحة تحكم تبين كافة الإحصائيات وخدمة الإشعارات الفورية وأن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال التلهوني أنه خلال المرحلة التجريبية سيتم تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة، بحيث ستكون خدمات تسجيل القضايا وطلبات الكاتب العدل مُفعلة لدى محكمة بداية عمان /قصر العدل فقط، وسيتم تفعيل خدمات تسجيل القضايا وطلبات الكاتب العدل في باقي المحاكم تباعاً حسب التغذية الراجعة لمرحلة الاطلاق التجريبي في محكمة بداية عمان وفيما يتعلق بباقي الخدمات ستكون فعالة لجميع المحاكم على البوابة الجديدة.
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