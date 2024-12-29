اطلاق بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية الجديدة

الوكيل الإخباري- قال وزير العدل د.بسام التلهوني أن وزارة العدل أطلقت تجريبياً بوابة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في المحاكم اليوم.

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وبين التلهوني أن بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات وهي خدمات الاستعلام،و خدمات الدعاوى الحقوقية ،وخدمات المحكمة الإدارية، وخدمات التنفيذ المدني ،وخدمات المحاكم، وخدمات الخبراء، وخدمة المساعدة القانونية،وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات الكاتب العدل بمجموع (46) خدمة، و(25) خدمة جديدة و(21) خدمة تم تحسينها.



وأضاف التلهوني أن الاصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتصف بمجموعة من الميزات التي من شأنها التسهيل على مستخدمي الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ومن أبرزها الدخول الموحد لكافة الفئات المستخدمة من خلال الرقم الوطني والتنقل بين الحسابات من خلال نفس الشاشة وحفظ الطلبات الغير مستكملة كمسودة للرجوع إليها وإمكانية استكمالها ولوحة تحكم تبين كافة الإحصائيات وخدمة الإشعارات الفورية وأن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.