اعتبارًا من اليوم وحتى 12/31.. الترخيص يبدأ استقبال المستفيدين من إعفاء المركبات

وأكّدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجامًا مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن برنامج عمل محطاتها المتنقلة ومواقعها، والعاملة قبل أو بعد أوقات الدوام الرسمي.
وفيما يلي برنامج عمل المحطات المتنقلة ليومي الأربعاء والخميس:
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