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اعلان الحد الادنى الجديد للاجور ٢٩٠ دينار

وزارة العمل
وزارة العمل
الإثنين، 16-12-2024 05:27 م

الوكيل الإخباري-    أعلن وزير العمل خالد بكار عن قيمة الحد الأدنى للإجور المعتمدة حديثاً من قبل الحكومة ، وذلك بعد اجتماع طويل ومكثف للجنة الثلاثية المكلفة بدراسة وإقرار الحد الأدنى للأجور .

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وبحسب بكار فإن الظروف الاقتصادية الصعبة كان لها أثر كبير في التعامل مع هذا القرار في منتهى الدقة .

واتخذت اللجنة قراراً بالإجماع بأن تكون قيمة الحد الأدنى للأجور الجديدة هي : 290 دينار .

وسيتم اعتماد القرار اعتباراً من 01-01-2025 .

 
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