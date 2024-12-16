اعلان الحد الادنى الجديد للاجور ٢٩٠ دينار

وبحسب بكار فإن الظروف الاقتصادية الصعبة كان لها أثر كبير في التعامل مع هذا القرار في منتهى الدقة .
واتخذت اللجنة قراراً بالإجماع بأن تكون قيمة الحد الأدنى للأجور الجديدة هي : 290 دينار .
وسيتم اعتماد القرار اعتباراً من 01-01-2025 .
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