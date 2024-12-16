اعلان الحد الادنى الجديد للاجور ٢٩٠ دينار

الوكيل الإخباري- أعلن وزير العمل خالد بكار عن قيمة الحد الأدنى للإجور المعتمدة حديثاً من قبل الحكومة ، وذلك بعد اجتماع طويل ومكثف للجنة الثلاثية المكلفة بدراسة وإقرار الحد الأدنى للأجور .

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