اعلان تجنيد صادر عن مديرية الأمن العام

يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من يوم غد الأربعاء14/8/2024 ولغاية يوم الخميس 22/8/2024.
وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:
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