 
الثلاثاء 2024-08-13 04:31 م
 
 

اعلان تجنيد صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام




 

الثلاثاء، 13-08-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت مديرية الأمن العام عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث لحساب كلية الدفاع المدني من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من ( خريجي هذا العام 2024 للفرع العلمي ناجح ) فقط لإشراكهم ببرنامج دبلوم الإسعاف الفوري ( paramedic ) و دبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ ودبلوم الوقاية والسلامة العامة ودبلوم تقنيات المواد الخطرة.


يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من يوم غد الأربعاء14/8/2024 ولغاية يوم الخميس 22/8/2024.


وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:

 


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