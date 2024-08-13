اعلان تجنيد صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث لحساب كلية الدفاع المدني من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من ( خريجي هذا العام 2024 للفرع العلمي ناجح ) فقط لإشراكهم ببرنامج دبلوم الإسعاف الفوري ( paramedic ) و دبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ ودبلوم الوقاية والسلامة العامة ودبلوم تقنيات المواد الخطرة.



يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من يوم غد الأربعاء14/8/2024 ولغاية يوم الخميس 22/8/2024.



وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة: