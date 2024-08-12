اعلان ترتيبات قبول الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان

09:17 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد المخصصة لهم في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس فقط مراجعة الوحدة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 18-8-2024، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق تاريخ 5-9-2024 .

وفقاً للشروط والإجراءات التالية:

* أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل (65%) فما فوق .

* إحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.

* إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.

* تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.

* تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) خلال فترة تقديم الطلبات المعلن عنها من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.