اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".



وقال رئيس بلدية المزار الشمالي محمد الشرمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى منطقة جحفية التابعة للبلدية، من 8 صباحًا وحتى 2 ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.



وأضاف أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة.