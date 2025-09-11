اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

ويبدأ استقبال الطلبة في كلياتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14/9/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، على أن يصطحبوا معهم الأوراق المطلوبة والمبيّنة في الملف المرفق.
