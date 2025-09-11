اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

08:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745681 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية، عن ضرورة مراجعة الطلبة الذين تمت الموافقة على انتقالهم من جامعات رسمية أخرى إلى جامعة البلقاء التطبيقية، وكذلك الطلبة الذين تمّت الموافقة على انتقالهم من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر، لاستكمال إجراءات انتقالهم مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026. اضافة اعلان





ويبدأ استقبال الطلبة في كلياتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14/9/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 18/9/2025، على أن يصطحبوا معهم الأوراق المطلوبة والمبيّنة في الملف المرفق.