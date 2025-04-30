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اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 30-04-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة  المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

 ودعت من تتوفر فيه متطلبات إشغال الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء (https://empreq.pm.gov.jo) على ان يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والادارية المطلوبة للوظيفة.

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وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستلام طلبه.


 وسيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء (www.pm.gov.jo) و المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (www.jedco .gov.jo) لغاية تاريخ ( 4/5/2025 ).

 
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