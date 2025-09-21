اعلان نتائج القبول الموحد اليوم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 21-9-2025 بإعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي 2025-2026، حيث ستبدأ الوحدة في تمام الساعة الخامسة عصراً بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم، كما ستقوم الوحدة لاحقاً بإعلان النتائج التفصيلية سواءً نتائج الترشيح، أو معدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.joاضافة اعلان