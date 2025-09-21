الأحد 2025-09-21 05:43 م
 

اعلان نتائج القبول الموحد اليوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الأحد، 21-09-2025 04:05 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 21-9-2025 بإعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي 2025-2026، حيث ستبدأ الوحدة في تمام الساعة الخامسة عصراً بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم، كما ستقوم الوحدة لاحقاً بإعلان النتائج التفصيلية سواءً نتائج الترشيح، أو معدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي:  www.admhec.gov.jo اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

بن غفير: الاعتراف بدولة فلسطين جائزة لـ"قتلة النخبة"

فلسطين بن غفير: الاعتراف بدولة فلسطين جائزة لـ"قتلة النخبة"

ل

اقتصاد محلي الإعلان عن موعد إطلاق المؤتمر والمعرض الدولي "ديتيكس" 2026

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة النقل البري

أخبار محلية الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة النقل البري

ب

عربي ودولي أفغانستان تدعو واشنطن إلى التحلي بالعقلانية وعدم تكرار "الأساليب الفاشلة السابقة"

عباس بعد الاعتراف البريطاني: سنعيش الآن بسلام وحسن الجوار بجانب إسرائيل

عربي ودولي عباس بعد الاعتراف البريطاني: سنعيش الآن بسلام وحسن الجوار بجانب إسرائيل

علم فلسطين

عربي ودولي أستراليا وكندا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية



 
 





الأكثر مشاهدة