افتتاح المبنى الموحد في مركز حدود الكرامة - طريبيل بين الأردن والعراق اليوم

ووفق تصريحات سابقة لمديرة أشغال المفرق، رحاب العتوم، فإن كلفة عطاء المبنى الجديد تبلغ نحو 499 ألف دينار.
وتعمل وزارتا الداخلية والأشغال العامة والإسكان على تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية، ويُحقق الجانب الأمني والجمركي، وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لخمسين عامًا، علمًا بأن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ 1800 دونم.
