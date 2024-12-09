افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي

11:40 ص

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الوكيل الإخباري- مندوب عن امين عمان الكبرى افتتح نائبه محمد رسمي القيسي اليوم الاثنين ، وبحضور مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي ، والمعرض الصحي الذي أقيم على هامش افتتاح العيادة. اضافة اعلان





وقال القيسي ، " إن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين وهي الرابعة ضمن مرافق أمانة عمان يعكس التزامنا بتوفير بيئة داعمة تسهم في تعزيز الصحة العامة ؛ من خلال تقدم فرصة للتخلص من عادة التدخين الضارة ؛ التي تنسجم مع طموحنا في بناء مدينة تكون فيها الصحة أولوية للجميع " .



وتهدف العيادة إلى تقديم استشارات وعلاجات مجانية لموظفي الأمانة ومراجع مبنى الدوائر للإقلاع عن التدخين ، إضافة الى تقديم نصائح طبية لمساعدتهم على التخلص من عادة التدخين الضارة وبما ينعكس إيجابا على حياتهم .



وتوفر العيادة فحوصات متخصصه لقياس مستوى أول أكسيد الكربون، وضغط الدم، ومستوى السكر، وبما يتماشى مع جهود الأمانة لتنفيذ خطتها التنفيذية لمكافحة التدخين لعام 2025 .



واشتمل المعرض الصحي الذي تم افتتاحه الى جانب العيادة على استعراض لأبرز العلاجات والأدوات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتوزيع منشورات توعوية مقدمه من مؤسسات متخصص لمكافحة التبغ .