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افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الإثنين، 09-12-2024 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   مندوب عن امين عمان الكبرى افتتح نائبه محمد رسمي القيسي اليوم الاثنين ، وبحضور مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي ، والمعرض الصحي الذي أقيم على هامش افتتاح العيادة. اضافة اعلان


وقال القيسي ، " إن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين وهي الرابعة ضمن مرافق أمانة عمان يعكس التزامنا بتوفير بيئة داعمة تسهم في تعزيز الصحة العامة ؛ من خلال تقدم فرصة للتخلص من عادة التدخين الضارة ؛ التي تنسجم مع طموحنا في بناء مدينة تكون فيها الصحة أولوية للجميع " .

وتهدف العيادة إلى تقديم استشارات وعلاجات مجانية لموظفي الأمانة  ومراجع مبنى الدوائر للإقلاع عن التدخين ، إضافة الى تقديم نصائح طبية لمساعدتهم على التخلص من عادة التدخين الضارة وبما ينعكس إيجابا على حياتهم .

وتوفر العيادة فحوصات متخصصه لقياس مستوى أول أكسيد الكربون، وضغط الدم، ومستوى السكر، وبما يتماشى مع جهود الأمانة لتنفيذ خطتها التنفيذية لمكافحة التدخين لعام 2025 .

واشتمل المعرض الصحي الذي تم افتتاحه الى جانب العيادة على استعراض لأبرز العلاجات والأدوات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتوزيع منشورات توعوية مقدمه من مؤسسات  متخصص لمكافحة التبغ .
 
gnews

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