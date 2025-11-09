الأحد 2025-11-09 11:03 ص
 

الأردن يبحث المشاركة بمبادرة "إجراءات روما" بشأن المناخ والطاقة

وزير البيئة أيمن سليمان خلال اجتماعه مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، هاوليانغ شو.
الأحد، 09-11-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   عقد وزير البيئة أيمن سليمان، اجتماعا ثنائيا مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، هاوليانغ شو، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل.

وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة الأردن في المشاريع المنبثقة عن مبادرة "إجراءات روما" التي يشارك في قيادتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، وتهدف إلى تعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، ودعم الاستقرار والتنمية في مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.


وأكد سليمان حرص الأردن على المشاركة الفاعلة في المبادرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي استمراراً لمتابعة مبادرة "المناخ واللاجئين" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر COP27

 
 
