الأردن يبحث المشاركة بمبادرة "إجراءات روما" بشأن المناخ والطاقة

الوكيل الإخباري- عقد وزير البيئة أيمن سليمان، اجتماعا ثنائيا مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، هاوليانغ شو، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة الأردن في المشاريع المنبثقة عن مبادرة "إجراءات روما" التي يشارك في قيادتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، وتهدف إلى تعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، ودعم الاستقرار والتنمية في مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.