الأردن يبحث المشاركة بمبادرة "إجراءات روما" بشأن المناخ والطاقة

وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة الأردن في المشاريع المنبثقة عن مبادرة "إجراءات روما" التي يشارك في قيادتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، وتهدف إلى تعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، ودعم الاستقرار والتنمية في مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد سليمان حرص الأردن على المشاركة الفاعلة في المبادرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي استمراراً لمتابعة مبادرة "المناخ واللاجئين" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر COP27
