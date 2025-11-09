ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور مقابل 7453 خلال عام 2024 كاملا

الوكيل الإخباري- تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى "ارتفاع كبير" في وتيرة حملات مكافحة التسوّل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعام 2024، في ظل تشديد الرقابة الميدانية واتساع نطاق الحملات في مختلف المحافظات.

بينما نفّذت مديرية مكافحة التسوّل خلال عام 2024 ما مجموعه 4,551 حملة، بلغ عدد الحملات في الفترة من كانون الثاني حتى نهاية تشرين الأول 2025 قرابة 5,626 حملة؛ أي بزيادة واضحة تجاوزت 1,075 حملة قبل اكتمال العام، وفق تقارير الوزارة الشهرية والتقرير السنوي .