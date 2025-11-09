الأحد 2025-11-09 11:03 ص
 

ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور مقابل 7453 خلال عام 2024 كاملا

مبنى وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
 
الأحد، 09-11-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى "ارتفاع كبير" في وتيرة حملات مكافحة التسوّل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بعام 2024، في ظل تشديد الرقابة الميدانية واتساع نطاق الحملات في مختلف المحافظات.

بينما نفّذت مديرية مكافحة التسوّل خلال عام 2024 ما مجموعه 4,551 حملة، بلغ عدد الحملات في الفترة من كانون الثاني حتى نهاية تشرين الأول 2025 قرابة 5,626 حملة؛ أي بزيادة واضحة تجاوزت 1,075 حملة قبل اكتمال العام، وفق تقارير الوزارة الشهرية والتقرير السنوي .

 

كما أظهرت الأرقام أن عدد المتسولين المضبوطين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، وصل إلى 9,696 متسولا ومتسولة، مقارنة بـ7,453 متسولا ومتسولة جرى ضبطهم خلال عام 2024 كاملا، ما يعكس توسعا في الجهود الميدانية، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الحالات المرصودة.

 
 
مبنى وزارة التنمية الاجتماعية

