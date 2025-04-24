افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ 26 لجمعية الأورام

الوكيل الإخباري- افتتحت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين لجمعية الأورام في نقابة الأطباء الأردنية، والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام في عمان بمشاركة واسعة من مختصين في طب الأورام من داخل الأردن وخارجه.

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وقال رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور سامي الخطيب، إن الأردن أصبح مركزاً متقدماً لعلاج الحالات المستعصية، منافساً قوياً للمراكز الأخرى في العالم.



وأضاف إن انعقاد هذا المؤتمر بهذا الزخم من المحاضرين المتميزين وبهذا العدد من الحضور دليل على أن بلدنا هو عنوان نهضة علمية مستمرة تحت الرعاية الملكية الهاشمية.