افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ 26 لجمعية الأورام

وقال رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور سامي الخطيب، إن الأردن أصبح مركزاً متقدماً لعلاج الحالات المستعصية، منافساً قوياً للمراكز الأخرى في العالم.
وأضاف إن انعقاد هذا المؤتمر بهذا الزخم من المحاضرين المتميزين وبهذا العدد من الحضور دليل على أن بلدنا هو عنوان نهضة علمية مستمرة تحت الرعاية الملكية الهاشمية.
وأشار الخطيب إلى أن الجمعية توجه كل طاقاتها للاستمرار بالنهج العلمي والتقدم من أجل خدمة مرضانا في مجال الأورام، وأن اختصاص الأورام وعلومها شهد ثورة كبيرة في الإنجازات العلمية والتطور التقني خلال العقود السابقة، مما انعكس إيجاباً على دقة التشخيص وإعطاء حلول صحيحة ومهمة للأطباء المعالجين تساعدهم في تحليل الأمراض وعلاجها.
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