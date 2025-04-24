الخميس 2025-04-24 06:45 م
 

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الـ 26 لجمعية الأورام

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء الأردنية
 
الخميس، 24-04-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين لجمعية الأورام في نقابة الأطباء الأردنية، والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام في عمان بمشاركة واسعة من مختصين في طب الأورام من داخل الأردن وخارجه.

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وقال رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور سامي الخطيب، إن الأردن أصبح مركزاً متقدماً لعلاج الحالات المستعصية، منافساً قوياً للمراكز الأخرى في العالم.


وأضاف إن انعقاد هذا المؤتمر بهذا الزخم من المحاضرين المتميزين وبهذا العدد من الحضور دليل على أن بلدنا هو عنوان نهضة علمية مستمرة تحت الرعاية الملكية الهاشمية.


وأشار الخطيب إلى أن الجمعية توجه كل طاقاتها للاستمرار بالنهج العلمي والتقدم من أجل خدمة مرضانا في مجال الأورام، وأن اختصاص الأورام وعلومها شهد ثورة كبيرة في الإنجازات العلمية والتطور التقني خلال العقود السابقة، مما انعكس إيجاباً على دقة التشخيص وإعطاء حلول صحيحة ومهمة للأطباء المعالجين تساعدهم في تحليل الأمراض وعلاجها.

 
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