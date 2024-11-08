افتتاح متحف الحصن للتراث الشعبي

وقال ابو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن افتتاح المتحف جاء تتويجاً لجهود متكاملة لإحياء التراث الشعبي والآثار القديمة التي تعكس تاريخ المنطقة وثقافتها، مؤكدا ان افتتاح المتحف يعزز من مكانة اللواء السياحية محليا ودوليا.
وقال المهندس جمال ابو عبيد، إن افتتاح متحف الحصن يمثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء التراث الشعبي ويعكس التزام بلدية بني عبيد بالمحافظة على الهوية الثقافية وتعزيزها بين الأجيال الجديدة.
وأكد أبو عبيد، أن البلدية تسعى من خلال اتفاقية الشراكة مع متحف الحصن إلى تطوير البنية التحتية للمتحف وتسويقه، مما يسهم في تعزيز السياحة الثقافية في المنطقة وجذب المزيد من الزوار.
كما أكد، أن المتحف ثمرة لجهود عدة قطاعات أثرية وتراثية، ويحوي على أكثر من 4000 قطعة تاريخية وأثرية تعود إلى مئات السنين، مما يجعله مركزاً هاماً للحفاظ على التراث المحلي.
ويميز المتحف الأجواء التي تعكس عبق الماضي، حيث تنبعث من أركانه رائحة القهوة العربية الأصيلة، لتعيد الزوار إلى أكثر من ثلاثة قرون من القصص والحكايات التي تحكي عن القمح والبدار وقصص الأجداد والثوار.
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