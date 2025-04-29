افتتاح مركز أعلاف ماعين بمادبا

وقال القضاة إن الوزارة تولي مراكز الأعلاف الرعاية والاهتمام، لكونها تُعنى بالثروة الحيوانية، مقدّماً الشكر لمجلس المحافظة على تمويل إنشاء هذا المركز الذي يخدم قطاع الثروة الحيوانية في قضاء ماعين بمادبا.
وأبدى اهتمام الوزارة بتوفير مواقف للشاحنات في المركز، ودراسة زيادة أيام دوامه إلى أربعة أيام أسبوعياً بدلاً من يومين.
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة مادبا، سالم الهروط، إن تكلفة إنشاء المركز بلغت 200 ألف دينار، وقد جاء لخدمة قطاع مربي المواشي في ماعين، التي يصل عدد رؤوس الماشية فيها إلى 80 ألفاً.
بدورهم، عرض ممثلو قضاء ماعين في مجلس المحافظة، خالد العرامين، وحمزة المؤازرة، ونور العوامرة، لأبرز مطالب القضاء واحتياجات المركز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
كفالة 3027 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي
-
الأمانة تمدد مهلة خصم الـ50% على رسوم الأبنية والتنظيم
-
الأمن العام والتربية تطلقان "البرنامج الوطني لتدريب الكشافة والمرشدات"
-
وزير الأوقاف: بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة في 23 أيار
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
رئيس الوزراء: الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه عنوانٌ للوسطية والتسامح والاعتدال
-
مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية ومعهد المحاسبين الإداريين الأميركي
-
وزير التربية يتفقد عدداً من مدارس الزرقاء