افتتاح مركز أعلاف ماعين بمادبا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، مركز أعلاف ماعين في مادبا، الذي أُنشئ ضمن مشاريع مجلس محافظة مادبا.

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وقال القضاة إن الوزارة تولي مراكز الأعلاف الرعاية والاهتمام، لكونها تُعنى بالثروة الحيوانية، مقدّماً الشكر لمجلس المحافظة على تمويل إنشاء هذا المركز الذي يخدم قطاع الثروة الحيوانية في قضاء ماعين بمادبا.



وأبدى اهتمام الوزارة بتوفير مواقف للشاحنات في المركز، ودراسة زيادة أيام دوامه إلى أربعة أيام أسبوعياً بدلاً من يومين.