الثلاثاء 2025-04-29 07:29 م
 

افتتاح مركز أعلاف ماعين بمادبا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
 
الثلاثاء، 29-04-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، مركز أعلاف ماعين في مادبا، الذي أُنشئ ضمن مشاريع مجلس محافظة مادبا.

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وقال القضاة إن الوزارة تولي مراكز الأعلاف الرعاية والاهتمام، لكونها تُعنى بالثروة الحيوانية، مقدّماً الشكر لمجلس المحافظة على تمويل إنشاء هذا المركز الذي يخدم قطاع الثروة الحيوانية في قضاء ماعين بمادبا.


وأبدى اهتمام الوزارة بتوفير مواقف للشاحنات في المركز، ودراسة زيادة أيام دوامه إلى أربعة أيام أسبوعياً بدلاً من يومين.


من جهته، قال رئيس مجلس محافظة مادبا، سالم الهروط، إن تكلفة إنشاء المركز بلغت 200 ألف دينار، وقد جاء لخدمة قطاع مربي المواشي في ماعين، التي يصل عدد رؤوس الماشية فيها إلى 80 ألفاً.
بدورهم، عرض ممثلو قضاء ماعين في مجلس المحافظة، خالد العرامين، وحمزة المؤازرة، ونور العوامرة، لأبرز مطالب القضاء واحتياجات المركز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 
gnews

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جانب من الافتتاح

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