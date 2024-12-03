افتتاح معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال للمحافظة على التراث

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية أم الجمال للمحافظة على التراث، اليوم الثلاثاء، معرض المقتنيات الأثرية، بحضور مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة.

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وضم المعرض مقتنيات تراثية تشمل النحت على الحجز البازلتي والحرق على الخشب، والمطرزات والهدب، وغزل الصوف والنطو، إضافة إلى اكسسوارات تقليدية وصور تراثية رسمت بالفن اليدوي.