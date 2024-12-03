 
الثلاثاء 2024-12-03 10:14 م
 

افتتاح معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال للمحافظة على التراث

معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال
معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال
الثلاثاء، 03-12-2024 09:19 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية أم الجمال للمحافظة على التراث، اليوم الثلاثاء، معرض المقتنيات الأثرية، بحضور مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة.

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وضم المعرض مقتنيات تراثية تشمل النحت على الحجز البازلتي والحرق على الخشب، والمطرزات والهدب، وغزل الصوف والنطو، إضافة إلى اكسسوارات تقليدية وصور تراثية رسمت بالفن اليدوي.


وشارك في المعرض جمعية بيت الأجواد للثقافة والفنون والتراث، وجمعية أم الجمال الأثرية لدعم المحافظة على التراث الثقافي.

 
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