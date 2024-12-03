افتتاح معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال للمحافظة على التراث

وضم المعرض مقتنيات تراثية تشمل النحت على الحجز البازلتي والحرق على الخشب، والمطرزات والهدب، وغزل الصوف والنطو، إضافة إلى اكسسوارات تقليدية وصور تراثية رسمت بالفن اليدوي.
وشارك في المعرض جمعية بيت الأجواد للثقافة والفنون والتراث، وجمعية أم الجمال الأثرية لدعم المحافظة على التراث الثقافي.
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