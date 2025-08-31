الأحد 2025-08-31 02:38 م
 

افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

إربد
إربد
 
الأحد، 31-08-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-    افتتح في جاليري بلسم للفنون في محافظة إربد مساء أمس، معرض للفن التشكيلي بعنوان "ظلال ملونة"، للدكتور الفنان خالد الحمزة، وذلك بحضور واسع من الفنانين التشكيليين الأردنيين والمواطنين المهتمين.

اضافة اعلان


واشتمل المعرض على 37 لوحة من أعمال الفنان الحمزة، تنوعت خاماتها بين الاكريلك والقماش والخشب، وتضمنت اللوحات مفردات وتعابير لونية وتكوينية مختلفة، تعبر عن هواجس وأفكار إنسانية عبر خطوط وظلال لإبراز المشهد أو الفكرة.


وأشارت أستاذة  التصميم في كلية الفنون بجامعة اليرموك الدكتورة إيناس الخولي، الى أن جاليري بلسم يعتبر مساحة فنية خاصة لعرض أعمال الفنانين الراغبين بعرض تجاربهم الفنية، وللتأكيد على أهمية الفنون ودورها في تحسين الصحة النفسية من خلال النظر إلى أعمال بصرية نابضة بالحياة، تشجع على التأمل والخيال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بب

تكنولوجيا كيف تحمي نفسك وبياناتك على الإنترنت؟

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص الع

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "الهاشمية" و"مكافحة الأوبئة" لتعزيز التعاون

افاف

طب وصحة ما هي فوائد خبز الحبوب للجسم؟

set

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Buds3 FE’ بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات ‘Galaxy AI’

السجائر الإلكترونية

أخبار محلية الجمارك: تمديد السماح بالتخليص على السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المملكة لمدة شهر

88 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

فلسطين 88 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك"تحقق المركز الأول أردنيا والثاني عربيا بمسابقة تحليل البيانات

قفف

فيديو الوكيل مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم: 22 يوماً المسموح بها للطالب التغيب عن المدرسة



 
 





الأكثر مشاهدة