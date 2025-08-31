افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

الوكيل الإخباري- افتتح في جاليري بلسم للفنون في محافظة إربد مساء أمس، معرض للفن التشكيلي بعنوان "ظلال ملونة"، للدكتور الفنان خالد الحمزة، وذلك بحضور واسع من الفنانين التشكيليين الأردنيين والمواطنين المهتمين.

واشتمل المعرض على 37 لوحة من أعمال الفنان الحمزة، تنوعت خاماتها بين الاكريلك والقماش والخشب، وتضمنت اللوحات مفردات وتعابير لونية وتكوينية مختلفة، تعبر عن هواجس وأفكار إنسانية عبر خطوط وظلال لإبراز المشهد أو الفكرة.