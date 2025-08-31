افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

واشتمل المعرض على 37 لوحة من أعمال الفنان الحمزة، تنوعت خاماتها بين الاكريلك والقماش والخشب، وتضمنت اللوحات مفردات وتعابير لونية وتكوينية مختلفة، تعبر عن هواجس وأفكار إنسانية عبر خطوط وظلال لإبراز المشهد أو الفكرة.
وأشارت أستاذة التصميم في كلية الفنون بجامعة اليرموك الدكتورة إيناس الخولي، الى أن جاليري بلسم يعتبر مساحة فنية خاصة لعرض أعمال الفنانين الراغبين بعرض تجاربهم الفنية، وللتأكيد على أهمية الفنون ودورها في تحسين الصحة النفسية من خلال النظر إلى أعمال بصرية نابضة بالحياة، تشجع على التأمل والخيال.
