الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة

وجاء في القرار إبقاء الامتحانات المُجدولة سابقاً في مواعيدها، وإجراؤها وجاهياً كالمعتاد، والتأكيد على دوام العاملين دون تغيير.
وأعربت الجامعة عن أمنياتها بالسلامة لطلبة الجامعة والعاملين فيها، وأن تعبر هذه الموجة أجواء أردننا الحبيب بخير وسلام، وأن يحفظ الله شعبنا وقيادتنا من كلِّ مكروه.
