الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة

الأحد، 10-08-2025 05:48 م
الوكيل الإخباري-   قرّرت الجامعة الأردنيّة تحويل دوام الطّلبة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12-13/8/2025 عن بُعد، نظراً للأحوال الجويّة السائدة وارتفاع درجات الحرارة، حفاظاً على سلامة الطلبة.اضافة اعلان


وجاء في القرار إبقاء الامتحانات المُجدولة سابقاً في مواعيدها، وإجراؤها وجاهياً كالمعتاد، والتأكيد على دوام العاملين دون تغيير.

وأعربت الجامعة عن أمنياتها بالسلامة لطلبة الجامعة والعاملين فيها، وأن تعبر هذه الموجة أجواء أردننا الحبيب بخير وسلام، وأن يحفظ الله شعبنا وقيادتنا من كلِّ مكروه.
 
 
