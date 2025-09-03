"الأردنيّة" و"نبراسكا–لنكولن" تطلقان أوّل برنامج دكتوراه مشترك في هندسة الحاسوب

الوكيل الإخباري- أبرمت الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، اتفافية تعاون مشترك مع جامعة نبراسكا – لنكولن، لإطلاق أول برنامج دكتوراه مشترك في تخصص هندسة الحاسوب، خلال حفل رسمي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأعرب رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازه الكبير بهذا التعاون مع جامعة نبراسكا – لنكولن، مضيفا أن الاتفاقية "انطلاقة قوية لشراكة أكاديمية وبحثية واسعة"، وهو ما يمنح طلبتنا فرصًا ثمينة للتعرّف على تجارِب دَولية رائدة".



وكشف عبيدات أنّ الجامعة تخطط لإدماج فرص تدريبية عملية (Internships) ضمن برامجها، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي في الأردن "رحّبا بالاتفاقية وعبّرا عن دعمهما الكامل لها"، معتبرًا إياها خطوة نوعية تعزز من حضور الجامعة الأردنية في التصنيفات العالمية.



من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الأكاديمي لجامعة نبراسكا – لنكولن، الدكتور مارك هدسون، أن الاتفاقية الجديدة تمثّل حصاد سنوات من العمل المشترك بين الجامعتين، مضيفا: "لقد تبادلنا الأساتذة والباحثين ونشرنا أبحاثًا مشتركة، واليوم نترجم رؤيتنا إلى واقع ملموس. هذه الاتفاقية ليست مجرّد تعاون أكاديمي، بل تجسد التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل أفضل لطلبتنا ولمجتمعاتنا".



وأعرب هدسون عن تقديره للجامعة الأردنيّة والحكومة الأردنيّة على الثقة التي منحوها لجامعة نبراسكا، مشددًا على أن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها في الأردن في مجال هندسة الحاسوب.



بدوره، شدّد نائب الرئيس للكليات العلمية في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف أبو كركي على أنّ الاتفاقية تمثّل "محطة فارقة في مسيرة الجامعة، لما تتيحه من فرص تعاون علمي وثقافي للباحثين والطلبة على حد سواء". فيما أشار عميد كلية الهندسة الدكتور منور التراكية إلى أن البرنامج يُعد الأول في الأردن في تخصص هندسة الحاسوب، والثاني من حيثُ التعاون الدَّولي للكلية بعد برنامج مشترك سابق مع جامعة هامبورغ الألمانية.



ويأتي توقيع الاتفاقية، الذي مثّل الجامعة الأردنية فيه رئيسها عبيدات وعن جامعة نبراسكا – لنكولن رئيسها بيرنيت، استكمالًا لمذكرة التفاهم الدَّولية المبرمة بين الجامعتين، لترسيخ أسس برنامج دكتوراه مشترك يجمع بين الخبرات الأكاديمية للطرفين.



وبموجب الاتفاقية، سيقضي الطلبة المقبولون في البرنامج فترة تتراوح بين 3 إلى 4 فصول دراسية في الجامعة الأردنية، يليها الانتقال إلى جامعة نبراسكا – لنكولن لاستكمال الدراسة لمدة 5 إلى 6 فصول دراسيّة، لتبلغ مدة البرنامج الكاملة بين 8 إلى 10 فصول دراسية. ويتضمن المخطط الدراسي 90 ساعة معتمدة، موزعة بين مساقات أساسية واختيارية وبحث علمي مكثف يركز على المجالات البحثية المشتركة، مع إشراف أكاديمي مشترك من أعضاء هيئة التدريس في كلا الجامعتين، بما يضمن للطلبة تجربة بحثية ثرية ومتكاملة.



كما تلتزم الجامعتان بتوفير بيئة أكاديمية محفزة، تمنح الطلبة جميع الحقوق والامتيازات المقررة لطلاب الدكتوراه المنتظمين في الجامعة المستضيفة. ومن أبرز المزايا التي يقدمها البرنامج إمكانية الحصول على وظائف كمساعدي تدريس أو بحث في جامعة نبراسكا – لنكولن، مع إعفاء كامل من الرسوم الدراسية، دعمًا لمسيرتهم الأكاديمية والبحثية.