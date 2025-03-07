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الأردن.. تعديل ساعات دوام مركز حدود جابر (وثيقة)

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أرشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تعديل ساعات الدوام في مركز حدود جابر.

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وبحسب القرار تصبح ساعات الدوام في حدود جابر لغاية الساعة الثانية عشرة مساء بدلا من الساعة العاشرة مساء.


ووجه الفراية كتابا الى مدير الأمن العام أعلمه بسريان القرار اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 9/3/2025 بما في ذلك قسم الشحن.

 

 
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