الأردن.. تعديل ساعات دوام مركز حدود جابر (وثيقة)

ووجه الفراية كتابا الى مدير الأمن العام أعلمه بسريان القرار اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 9/3/2025 بما في ذلك قسم الشحن.
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