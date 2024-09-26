الأردن والسويد يترأسان اليوم الخميس اجتماعا وزاريا لدعم "أونروا" في نيويورك

الوكيل الإخباري- يترأس الأردن والسويد، الخميس، اجتماعا وزاريا لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 في نيويورك.

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ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيرته السويدية ماريا ستينرغارد؛ بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.