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الأردن والسويد يترأسان اليوم الخميس اجتماعا وزاريا لدعم "أونروا" في نيويورك

شخص يحمل طرود مساعدات من الأونروا
شخص يحمل طرود مساعدات من الأونروا
الخميس، 26-09-2024 08:49 ص

الوكيل الإخباري- يترأس الأردن والسويد، الخميس، اجتماعا وزاريا لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 في نيويورك.

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ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيرته السويدية ماريا ستينرغارد؛ بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.


وسيشدد الاجتماع على ضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة "الأونروا" لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

 
gnews

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