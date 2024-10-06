الأردن وفرنسا يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة وحماية المدنيين هناك

وبحث الصفدي وبارو ضرورة تكاتف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.
كما تناولت المباحثات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على أمن المنطقة برمتها، إضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
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