الأردن وكوريا الجنوبية .. تنسيق مشترك لوقف إطلاق النار في غزة

وأكّد الصفدي وهيون الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكّد الصفدي وهيون ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، ودعم الجهود القطرية المصرية الأميركية لتنفيذ اتفاقية تبادل تحقق ذلك.
كما بحث الصفدي وهيون الوضع الإنساني في غزة، حيث أكّد الصفدي ضرورة فتح كل المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقهما العدوان. وأكّد وزير خارجية جمهورية كوريا دعم جهود المملكة في هذا السياق.
وثمّن الصفدي مواقف جمهورية كوريا الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ودعم جهود حل الدولتين.
واتّفق الوزيران على إدامة التعاون والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
