هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الرصد الزلزلي العراقي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بحسب مقياس ريختر بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

اضافة اعلان