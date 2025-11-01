هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق

وذكرت الهيئة في بيان، إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية اليوم، غرب مدينة سنجار بمحافظة نينوى، وإن قوة الهزة الأرضية "بلغت قوة 3.2 درجات، مشيرة الى أنه لم يعرف حتى اللحظة حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهزة.
-
أخبار متعلقة
-
"البنتاغون" توافق على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى
-
بعد توبيخهم من الشرع.. كشف تفاصيل تسليم مسؤولين سوريين لمفاتيح سياراتهم الفارهة
-
قلق أممي بشأن الوضع في تنزانيا
-
غارات إسرائيلية على ثلاث بلدات لبنانية جنوبية
-
الرئاسة المصرية: مشاركة 79 وفداً رسمياً في افتتاح المتحف المصري الكبير
-
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية
-
إلغاء قمة ترامب وبوتين بعد إرسال موسكو مذكرة لواشنطن