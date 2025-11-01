السبت 2025-11-01 04:17 م
 

هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب شمال العراق

السبت، 01-11-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الرصد الزلزلي العراقي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بحسب مقياس ريختر بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان، إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية اليوم، غرب مدينة سنجار بمحافظة نينوى، وإن قوة الهزة الأرضية "بلغت قوة 3.2 درجات، مشيرة الى أنه لم يعرف حتى اللحظة حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهزة.

 
 
