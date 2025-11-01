ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة واتساب عن قرب طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تأمين النسخ الاحتياطية المشفّرة من طرف إلى طرف باستخدام مفتاح آلي (Passkey) بدلاً من كلمات المرور التقليدية الطويلة. وستتوفر الميزة تدريجيًا لمستخدمي iOS وأندرويد خلال الأسابيع المقبلة.

ومنذ عام 2021، أتاحت واتساب تشفير النسخ الاحتياطية، إلا أن النظام السابق تطلّب من المستخدمين حفظ كلمة مرور مكوّنة من 64 رقمًا، ما جعل العملية معقدة. أما الآن، فسيتم استبدال هذا الخيار بآلية أكثر سهولة تعتمد على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز قفل الهاتف.



يمكن تفعيل الميزة عبر الإعدادات ثم "المحادثات" → "النسخ الاحتياطية" → "النسخ المشفّرة من طرف إلى طرف"، واختيار استخدام Passkey.



وتؤكد واتساب أن الميزة الجديدة توفر أمانًا وسهولة أكبر في حماية بيانات المستخدمين، خاصة عند فقدان الهاتف أو الانتقال إلى جهاز جديد، إذ تظل النسخ الاحتياطية مشفرة بالكامل حتى عن خوادم التخزين السحابي.



ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه في حال سرقة الهاتف واستخدام المصادقة البيومترية بنجاح، قد يتمكن السارق من الوصول إلى النسخ، رغم بقاء نظام التشفير نفسه محميًا.