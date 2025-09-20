الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة

وعقد الاجتماع على هامش اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته ال49، في إطار صندوق النقد العربي، وباستضافة من تونس، بحضور رئيسة مجموعة العمل المالي “الفاتف” اليسا مدرازو، وحضور ممثلة المملكة رئيسة المجموعة سامية أبو شريف، ونائب الرئيس ممثل دولة الإمارات حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين.
ويأتي عقد اللقاء تزامنا مع بدء عمليات التقييم المتبادل في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح في المنطقة، وفي إطار الجدول الزمني للجولة الثالثة.
وأكد شركس، أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دول المنطقة، وتقديم الدعم الكافي من موارد مالية وبشرية لهذه الغاية لما هناك من ارتباط وثيق بين متانة وسلامة الاستقرار المالي والاقتصادي في أي دولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ومحاربة الجريمة المالية التي تؤثر على متحصلات الضريبة العامة وتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي والعلاقات المصرفية.
