الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
السبت، 20-09-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-    ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور عادل شركس، وضمن رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أول لقاء يعقد لمحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة في إطار دورهم في رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولهم.

وجاء عقد الاجتماع تنفيذا لأولويات الرئاسة الأردنية الإماراتية المشتركة للأعوام 2025-2026، وهو الأول على هذا المستوى ضمن خطة مجموعة العمل المالي للمنطقة الهادفة الى تعزيز فعاليتها على المستويين الإقليمي والدولي.


وعقد الاجتماع على هامش اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته ال49، في إطار صندوق النقد العربي، وباستضافة من تونس، بحضور رئيسة مجموعة العمل المالي “الفاتف” اليسا مدرازو، وحضور ممثلة المملكة رئيسة المجموعة سامية أبو شريف، ونائب الرئيس ممثل دولة الإمارات حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين.


ويأتي عقد اللقاء تزامنا مع بدء عمليات التقييم المتبادل في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح في المنطقة، وفي إطار الجدول الزمني للجولة الثالثة.


وأكد شركس، أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دول المنطقة، وتقديم الدعم الكافي من موارد مالية وبشرية لهذه الغاية لما هناك من ارتباط وثيق بين متانة وسلامة الاستقرار المالي والاقتصادي في أي دولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ومحاربة الجريمة المالية التي تؤثر على متحصلات الضريبة العامة وتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي والعلاقات المصرفية.

 
 
