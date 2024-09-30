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الأردن يجدد تأكيده الوقوف المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الإثنين، 30-09-2024 10:20 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، جدد خلاله التأكيد على وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.

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ونقل الصفدي إلى ميقاتي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم كل المساعدات الممكنة للبنان الشقيق في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم جهوده المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
وشدد الصفدي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١، ودعم الموقف اللبناني الذي عبر عنه ميقاتي اليوم والذي أكد فيه استعداد لبنان تطبيق القرار ١٧٠١ وإرسال الجيش الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب ودعوة مجلس النواب للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية.

 
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