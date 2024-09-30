الأردن يجدد تأكيده الوقوف المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، جدد خلاله التأكيد على وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.

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