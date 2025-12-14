بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك

الوكيل الإخباري- أقام بنك الملابس الخيري، التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، نشاطا إنسانيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد في مقر البنك بعمان وبالكرك ضمن برامجه المستمرة الهادفة إلى دعم الأسر العفيفة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

