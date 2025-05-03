الأردن يحتل المرتبة 123 على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي في الربع الأول

وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والفريق الفني، مسودة معايير «الختم المؤسسي» لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص.
وشكلت وزارة الإدارة المحلية لجنة داخلية بالوزارة لإعادة دراسة المهن المسموح ممارستها في البلديات وحسب الدليل الوطني لتصنيف المنشآت الاقتصادية المعتمدة لهذه الغاية، كما تمت دراسة تسكين جميع المهن المنزلية غير المدرجة ضمن قائمة تراخيص وزارة الإدارة المحلية البلديات واستحداث الغايات المناسبة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
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