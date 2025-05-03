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الأردن يحتل المرتبة 123 على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي في الربع الأول

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 03-05-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-    احتل الأردن المرتبة 123 من أصل 146 على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والفريق الفني، مسودة معايير «الختم المؤسسي» لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص.


وشكلت وزارة الإدارة المحلية لجنة داخلية بالوزارة لإعادة دراسة المهن المسموح ممارستها في البلديات وحسب الدليل الوطني لتصنيف المنشآت الاقتصادية المعتمدة لهذه الغاية، كما تمت دراسة تسكين جميع المهن المنزلية غير المدرجة ضمن قائمة تراخيص وزارة الإدارة المحلية البلديات واستحداث الغايات المناسبة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

 
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