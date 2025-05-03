الأردن يحتل المرتبة 123 على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي في الربع الأول

الوكيل الإخباري- احتل الأردن المرتبة 123 من أصل 146 على مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والفريق الفني، مسودة معايير «الختم المؤسسي» لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص.