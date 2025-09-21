الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم على مسجد في السودان

08:57 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746902 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف مسجدًا في مدينة الفاشر في جمهورية السودان الشقيق، ما أسفر عن ارتقاء العشرات، وعددٍ من المصابين. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب السودان الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشدّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسلامة مواطنيه.



وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.