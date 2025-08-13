الأردن يدين تصريحات نتنياهو.. "أوهام عبثية لن تنال من الأردن والدول العربية"

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مشدّدًا على أن هذه الأوهام العبثيّة التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مُضيفًا أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليًّا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.
وشدّد السفير القضاة على أن هذه الادّعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مُطلقيها.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق ناد لكبار السن في الزرقاء
-
هيئة الطاقة المتجددة تشارك بمنتدى عالمي في الصين
-
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 42 ألف حبة وتوقف 31 مروجاً وتاجراً
-
تنظيم قطاع الطاقة: 87% نسبة استبدال العدادات الذكية على مستوى الأردن
-
إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة الأراضي والمساحة
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 إلى أرض المهمة
-
إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية
-
نقابة الصحفيين تنعى الزميل جهاد أبو بيدر