الأردن يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات محاولة اغتيال فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية ⁧‫الصومال‬⁩ الفيدرالية الشقيقة، اليوم، في العاصمة مقديشو. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لجميع أشكال العنف السياسي، خاصّة التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية.



وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة، ووقوفها الكامل مع جمهورية ⁧‫الصومال‬⁩ الفيدرالية الشقيقة، وفخامة الرئيس الصومالي وأسرته جرّاء هذه الحادثة المؤسفة.