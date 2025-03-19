الأردن يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها لجميع أشكال العنف السياسي، خاصّة التي تستهدف الشخصيات العامة والسياسية.
وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة، ووقوفها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وفخامة الرئيس الصومالي وأسرته جرّاء هذه الحادثة المؤسفة.
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